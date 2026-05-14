Ospedale di Sciacca finisce l' attesa | Grazia Celestri è il nuovo direttore sanitario
Dopo mesi di attesa, l’ospedale di Sciacca ha nominato il nuovo direttore sanitario. La decisione è stata ufficializzata dall’azienda sanitaria provinciale di Agrigento, che ha concluso il procedimento relativo al concorso pubblico per l’incarico di cinque anni. Il nome scelto è quello di Grazia Celestri, che assumerà il ruolo di guida per la struttura ospedaliera. La nomina rappresenta la conclusione di un percorso legato alla selezione e alla pubblicazione del bando.
L'ospedale di Sciacca ha finalmente una guida ufficiale per la sua direzione sanitaria. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha chiuso il cerchio sul concorso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale. La scelta è caduta sulla dottoressa Grazia Celestri. E' lei, originaria. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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