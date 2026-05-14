Ospedale di Sciacca finisce l' attesa | Grazia Celestri è il nuovo direttore sanitario

Dopo mesi di attesa, l’ospedale di Sciacca ha nominato il nuovo direttore sanitario. La decisione è stata ufficializzata dall’azienda sanitaria provinciale di Agrigento, che ha concluso il procedimento relativo al concorso pubblico per l’incarico di cinque anni. Il nome scelto è quello di Grazia Celestri, che assumerà il ruolo di guida per la struttura ospedaliera. La nomina rappresenta la conclusione di un percorso legato alla selezione e alla pubblicazione del bando.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui