Valduce nuovo direttore sanitario | il dottor Callisto Bravi alla guida dell’ospedale
L’ospedale Valduce annuncia il nuovo direttore sanitario, il dottor Callisto Bravi. La nomina segna il passaggio di responsabilità alla guida della struttura, nota per le sue attività di assistenza e servizi medici. Il professionista proviene da ruoli di rilievo nel settore sanitario italiano e porta con sé una lunga esperienza nella gestione di strutture ospedaliere di rilievo.
Già alla guida dell’Azienda ospedaliera universitaria di Verona e dell’Asst Sette Laghi, subentra al dottor Nunzio Castiglione Cambio alla direzione sanitaria dell’Ospedale Valduce: l’incarico sarà affidato al dottor Callisto Bravi, figura di spicco della sanità italiana con una lunga esperienza alla guida di strutture complesse e di eccellenza. Bravi arriva dopo aver diretto negli ultimi anni l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e, in precedenza, realtà di primo piano come l’Asst Sette Laghi e il polo ospedaliero Sacco-Fatebenefratelli di Milano. Specialista in Statistica sanitaria, ha maturato competenze trasversali che uniscono il rigore dell’organizzazione aziendale alla conoscenza delle dinamiche cliniche e assistenziali. 🔗 Leggi su Quicomo.it
