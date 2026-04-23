Gattile sovraffollato dieci gatti trasferiti in un parco rifugio nel Perugino lista d' attesa e nuovo direttore sanitario

Il gattile di Cesena, recentemente sottoposto a un’ispezione dell’Ausl, ha evidenziato problemi di sovraffollamento. Per far fronte alla situazione, sono stati trasferiti dieci gatti in un parco rifugio nella zona del Perugino. Attualmente, si registra una lista d’attesa per l’accoglienza di nuovi animali. Nel frattempo, è stato nominato un nuovo direttore sanitario per gestire meglio le attività e le esigenze del rifugio.

Diverse le misure intraprese per contrastare il sovraffollamento del gattile di Cesena, le criticità erano state evidenziate a seguito di una ispezione dell'Ausl. È stata portata a termine la prima fase del trasferimento dei gatti che, fino a poche settimane fa, risultavano ospitati in condizioni.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Dieci lupi morti nel Parco d’Abruzzo, il direttore Sammarone: “Con esche avvelenate è strage di specie protette”Dieci lupi morti ad Alfedena e Pescasseroli, in Abruzzo, uccisi probabilmente da esche avvelenate. Ats della Montagna ha un nuovo direttore socio sanitarioNella giornata di oggi, la dottoressa Sara Gallo è stata nominata Direttore Socio Sanitario dell’Agenzia di Tutela della Salute (Ats della Montagna).