Ospedale di Putignano | estratta scheggia metallica di due centimetri e mezzo salvato occhio di un operaio Intervento complesso
Un operaio ha subito un incidente che ha coinvolto il suo occhio presso un’azienda locale. È stato necessario un intervento di microchirurgia oculare, durato diverse ore, per rimuovere una scheggia metallica di circa due centimetri e mezzo. L’intervento, eseguito in modo tempestivo presso l’ospedale di Putignano, è stato completato con successo, permettendo di salvare l’occhio e la vista dell’operaio. La procedura è stata condotta da un’équipe specializzata in chirurgia oculare d’urgenza.
Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Occhio e vista salvi grazie ad un delicatissimo intervento di microchirurgia oculare d’urgenza portato a termine con successo nell’Ospedale di Putignano. Un operaio edile di 60 anni, rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro, è stato sottoposto a una complessa procedura per la rimozione di un frammento metallico di circa 2,5 centimetri penetrato nel bulbo oculare. Il paziente è giunto nei giorni scorsi presso l’unità operativa di Oculistica, trasferito dal Pronto Soccorso, per le conseguenze di un incidente con una smerigliatrice. Il trauma, causato dal distacco di una setola metallica, aveva prodotto una ferita corneale penetrante, cataratta traumatica, emorragia interna e multiple lacerazioni alla retina. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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