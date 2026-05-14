Ospedale di Putignano | estratta scheggia metallica di due centimetri e mezzo salvato occhio di un operaio Intervento complesso

Un operaio ha subito un incidente che ha coinvolto il suo occhio presso un’azienda locale. È stato necessario un intervento di microchirurgia oculare, durato diverse ore, per rimuovere una scheggia metallica di circa due centimetri e mezzo. L’intervento, eseguito in modo tempestivo presso l’ospedale di Putignano, è stato completato con successo, permettendo di salvare l’occhio e la vista dell’operaio. La procedura è stata condotta da un’équipe specializzata in chirurgia oculare d’urgenza.

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