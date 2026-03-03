Ospedale di Rho l' intervento iper complesso che salva la vita ai pazienti fragili | come funziona la nuova tecnica

All'ospedale di Rho, un team di emodinamica ha completato un intervento di chiusura dell'auricola sinistra su un paziente anziano e fragile. La procedura, definita molto complessa, si è concentrata sulla chiusura di una piccola sacca muscolare presente nella parete dell'atrio del cuore, con l’obiettivo di migliorare la condizione clinica del paziente.

L'équipe di emodinamica dell'ospedale di Rho (Milano) ha eseguito un intervento di chiusura dell'auricola sinistra - una piccola sacca muscolare situata sulla parete dell'atrio del cuore - su un paziente anziano e fragile. La procedura si è resa necessaria poiché le condizioni del soggetto, affetto da fibrillazione atriale, impedivano l'uso della terapia anticoagulante a causa dell'alto rischio di emorragie cerebrali o gastriche. L'operazione, si legge in una nota, consiste nell'inserimento di una protesi attraverso la vena femorale destra. Raggiunta la parte destra del cuore, i medici praticano un piccolo foro nel setto interatriale per posizionare il dispositivo nell'auricola sinistra, dove ha origine oltre il 90% dei trombi.