Ospedale di Manduria attivato sportello dedicato ai campioni domiciliari

All'ospedale “Giannuzzi” di Manduria è stato istituito uno sportello dedicato ai campioni domiciliari. La nuova disposizione mira a migliorare l’organizzazione, evitando lunghe code e riducendo i tempi di attesa per i cittadini. La modifica riguarda la gestione delle pratiche relative ai campioni inviati da domicilio, con l’obiettivo di rendere più efficiente il servizio offerto dall’ospedale. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’ente sanitario locale.

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