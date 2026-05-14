Ospedale di Manduria attivato sportello dedicato ai campioni domiciliari
All'ospedale “Giannuzzi” di Manduria è stato istituito uno sportello dedicato ai campioni domiciliari. La nuova disposizione mira a migliorare l’organizzazione, evitando lunghe code e riducendo i tempi di attesa per i cittadini. La modifica riguarda la gestione delle pratiche relative ai campioni inviati da domicilio, con l’obiettivo di rendere più efficiente il servizio offerto dall’ospedale. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’ente sanitario locale.
Tarantini Time Quotidiano All’ospedale “Giannuzzi” di Manduria cambia l’organizzazione per la gestione dei campioni domiciliari: attivato uno sportello dedicato per evitare file e ridurre i tempi di attesa. Il servizio è operativo nei locali del CUP, al piano terra della struttura, in uno spazio facilmente accessibile. Si tratta dello sportello numero 1, interamente riservato ai campioni prelevati a domicilio degli assistiti, dotato anche di sistema elimina-code. Dal lunedì al sabato, lo sportello consente dalle 8 alle 10 la consegna dei campioni, mentre dalle 11 alle 12:30 è possibile ritirare i referti, separando così le due fasi e rendendo più fluido il servizio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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