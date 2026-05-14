Ospedale di Comunità a Vaprio | I privati? Scegliamo il male minore

Da ilgiorno.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Ospedale di Comunità apre con l’aiuto dei privati, la polemica infuria da giorni e ora il Comune prende posizione: "Scegliamo il male minore", il sindaco di Vaprio interviene sull’operazione. "La comunità aspetta un servizio essenziale, capiamo le difficoltà a trovare e personale - spiega Marco Galli -. L’importante con una popolazione che invecchia sempre più è che la struttura decolli". Al centro del caso c’è la delibera di Asst Melegnano-Martesana che apre una gara europea per affidare parte dei servizi delle strutture nel borgo e a Rozzano. Tradotto: infermieri e medici potrebbero arrivare dall’esterno. Una prospettiva che ha acceso critiche e sospetti di " privatizzazione " della sanità territoriale, durissimi gli attacchi di Pd e 5Stelle contro la scelta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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