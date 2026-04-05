Arenzano | 16 posti letto per l’Ospedale di Comunità

A Arenzano è stato inaugurato un nuovo presidio sanitario che offre 16 posti letto dedicati alla cura intermedia. La struttura si trova all’interno dell’Ospedale di Comunità situato nella struttura La Colletta. L’apertura mira a rafforzare i servizi di assistenza sanitaria nella zona, offrendo un supporto aggiuntivo alle strutture ospedaliere esistenti. La nuova struttura è operativa e pronta ad accogliere i pazienti.

Un nuovo presidio sanitario apre i battenti ad Arenzano, portando 16 posti letto dedicati alla cura intermedia nel cuore della struttura La Colletta. La presentazione ufficiale si è svolta venerdì 3 aprile, con l’intervento dell’assessore regionale Massimo Nicolò e dei sindaci del territorio che hanno sottolineato la necessità di potenziare l’assistenza territoriale. Il progetto mira a intercettare precocemente le riacutizzazioni cliniche, offrendo un’alternativa concreta ai ricoveri ospedalieri tradizionali e riducendo il carico sui Pronto Soccorso. L’iniziativa rappresenta un tassello fondamentale per colmare il divario tra ospedale e domicilio, garantendo assistenza h24 su base infermieristica e medica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arenzano: 16 posti letto per l’Ospedale di Comunità Nuovo Ospedale di Comunità ad Arenzano: 16 posti letto per rafforzare la rete territorialePresentato ad Arenzano il nuovo Ospedale di Comunità al settimo piano de La Colletta: 16 posti letto e assistenza h24 per la sanità territoriale... Leggi anche: Primo ospedale di comunità. All’ex Luciani 18 posti letto Temi più discussi: Nuovo Ospedale di Comunità ad Arenzano: 16 posti letto per rafforzare la rete territoriale; FOTO – Arenzano, presentato l’Ospedale di Comunità La Colletta con 16 posti letto; Nuovo Ospedale di Comunità di Arenzano; Venerdì apre l’Ospedale di Comunità di Arenzano (ma è polemica per la guardia medica). Nuovo Ospedale di Comunità ad Arenzano: 16 posti letto per rafforzare la rete territorialePresentato ad Arenzano il nuovo Ospedale di Comunità al settimo piano de La Colletta: 16 posti letto e assistenza h24 per la sanità territoriale ... genovatoday.it Alla Colletta di Arenzano il primo ospedale di comunità genovese con 16 posti lettoAlla Colletta di Arenzano il primo ospedale di comunità genovese con 16 posti letto ... msn.com ', Ospedale di Comunità di Montella, il sindaco Buonopane convocato in Regione al tavolo tecnico Pnrr. #itv facebook Macomer: «Subito l’attivazione dell’Ospedale di comunità o si perdono i fondi» x.com