Orzinuovi | Orzinuovi Fiorisce

Nel fine settimana del 16 e 17 maggio, il centro storico di Orzinuovi si anima con una manifestazione dedicata ai fiori e alle piante. Durante queste giornate, le vie del centro si riempiono di composizioni floreali, bancarelle di vivaisti e artigiani, trasformando l’area in un vero e proprio giardino a cielo aperto. La manifestazione, intitolata Orzinuovi Fiorisce, porta in scena un evento che coinvolge espositori e visitatori in un’atmosfera di colori e profumi.

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Il 16 e 17 maggio il centro storico di Orzinuovi si trasforma in un giardino a cielo aperto con fiori, piante, composizioni floreali, vivaisti e artigiani.Due giornate dedicate alla natura, alla creatività e alla valorizzazione del territorio, tra bancarelle ed esposizioni nel cuore del paese.🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Orzinuovi: Pompieri in FestaDal 14 al 17 maggio, l'Anfiteatro della Rocca di Orzinuovi si trasforma in un grande spazio di aggregazione per la nuova edizione di Pompieri in... Orzinuovi: Street Food FestivalSarà Piazza Garibaldi a trasformarsi per l’occasione in una grande area food all’aperto, animata da colorati food truck e cucine su ruote pronti a... Si parla di: Sabato 16 e domenica 17 maggio Orzinuovi Fiorisce – colori e profumi della piazza. Orzinuovi: Orzinuovi FiorisceIl 16 e 17 maggio il centro storico di Orzinuovi si trasforma in un giardino a cielo aperto con fiori, piante, composizioni floreali, vivaisti e artigiani. Due giornate dedicate alla natura, alla crea ... bresciatoday.it Sabato 16 e domenica 17 maggio Orzinuovi Fiorisce – colori e profumi della piazzaNon solo un’esposizione, ma un’esperienza emozionale: colori vivaci, profumi avvolgenti e scenografie naturali si intrecciano in un mosaico vivente capace di incantare e sorprendere. quibrescia.it