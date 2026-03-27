Orzinuovi | Street Food Festival

Orzinuovi si appresta a ospitare l'Orzinuovi Street Food Party, un evento che si svolgerà dal 27 al 29 marzo nel centro della città. La manifestazione prevede tre giorni dedicati al cibo di strada, accompagnati da musica e momenti di socializzazione. Durante l’evento saranno presenti diversi stand gastronomici e aree dedicate al divertimento per i partecipanti.

Sarà Piazza Garibaldi a trasformarsi per l’occasione in una grande area food all’aperto, animata da colorati food truck e cucine su ruote pronti a conquistare ogni palato. Tra profumi invitanti e sapori irresistibili, i visitatori potranno intraprendere un vero e proprio viaggio gastronomico: dai panini gourmet alle specialità italiane, passando per piatti internazionali e proposte sfiziose, fino ai dolci perfetti per concludere in bellezza. Un appuntamento culinario che diventa un’esperienza completa da vivere in compagnia. Passeggiando tra gli stand, sarà possibile assaggiare, scoprire nuovi sapori e brindare con amici e famiglia, immersi in un’atmosfera vivace fatta di musica, luci e allegria. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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