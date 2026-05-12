Orzinuovi | Pompieri in Festa
Dal 14 al 17 maggio, l’Anfiteatro della Rocca di Orzinuovi ospiterà la nuova edizione di Pompieri in Festa, un evento che prevede quattro serate dedicate alla comunità. L’iniziativa mira a raccogliere fondi a favore dell’Associazione “Amici dei Pompieri di Orzinuovi” e alle attività svolte sul territorio. Durante le serate si svolgeranno momenti di aggregazione e intrattenimento aperti a tutti i partecipanti.
Dal 14 al 17 maggio, l'Anfiteatro della Rocca di Orzinuovi si trasforma in un grande spazio di aggregazione per la nuova edizione di Pompieri in Festa: quattro serate da vivere insieme, per sostenere l'Associazione "Amici dei Pompieri di Orzinuovi" e le loro attività sul territorio.Il ritmo della.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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