Ortona via libera per il palazzetto | sarà intitolato a Giulio Melilla

A Ortona è stato approvato il progetto di intitolare il nuovo palazzetto a Giulio Melilla, un atleta che ha rappresentato la città nella Nazionale A. La struttura, che sarà dedicata al campione, si trova in fase di realizzazione e rappresenta un punto di riferimento per la comunità sportiva locale. Melilla ha contribuito alla crescita dei giovani atleti nelle discipline sportive praticate in città, lasciando un’impronta significativa nel panorama locale. La cerimonia di intitolazione è prevista nelle prossime settimane.

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? Domande chiave Chi era il campione che ha portato Ortona nella Nazionale A?. Come ha influenzato la formazione dei giovani atleti locali?. Perché la Prefettura ha dovuto approvare questa specifica richiesta?. Quando si terrà l'evento ufficiale per celebrare la sua memoria?.? In Breve Commissione toponomastica guidata da Francesco Polidoro ha concluso l'iter burocratico.. Melilla ha militato nella Nazionale A per 26 volte dopo la gavetta salesiana.. Allenatore benemerente nel 2015, Melilla ha formato giovani atleti per decenni.. L'amministrazione comunale e i familiari organizzeranno un evento commemorativo a luglio.. La prefettura di Chieti ha dato il via libera ufficiale per intitolare il palazzetto dello sport di Ortona a Giulio Melilla, leggenda della pallacanestro scomparsa nel 2016. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ortona, via libera per il palazzetto: sarà intitolato a Giulio Melilla ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ortona, intitolazione del palazzetto dello sport a Gianni Melilla: c'è il via libera della prefetturaArriva il via libera della prefettura di Chieti all’intitolazione del Palazzetto dello Sport di Ortona a Giulio Melilla, storico giocatore e... Anche il Comune di Ortona dà il via libera alla “Rottamazione quinquies”Via libera da parte del Comune di Ortona alla “rottamazione quinquies”, la misura che consente di regolarizzare la propria posizione con il Fisco in...