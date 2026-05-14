Ortona intitolazione del palazzetto dello sport a Gianni Melilla | c' è il via libera della prefettura

La prefettura di Chieti ha approvato l’intitolazione del Palazzetto dello Sport di Ortona a Giulio Melilla, figura nota nel mondo della pallacanestro locale. Melilla, che è stato giocatore e allenatore, è deceduto nel 2016. La decisione arriva dopo aver esaminato la richiesta presentata dalle autorità cittadine per celebrare la sua memoria. Ora, l’impianto sportivo potrà essere ufficialmente dedicato a Melilla.

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