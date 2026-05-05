Ecosostenibile e polifunzionale | a Sala Baganza il palazzetto dello sport del futuro
A Sala Baganza si sta costruendo un nuovo palazzetto dello sport che sarà polifunzionale ed ecosostenibile. La struttura sarà progettata per integrarsi con l’ambiente circostante, offrendo uno spazio versatile per diverse attività sportive e ricreative. La realizzazione mira a soddisfare le esigenze della comunità, combinando funzionalità e rispetto per l’ambiente, senza ancora specificare date o dettagli tecnici.
Sala Baganza avrà un nuovo palazzetto dello sport: una struttura polifunzionale, ecosostenibile e perfettamente integrata con l’ambiente circostante. Sorgerà all’interno del centro sportivo di via Di Vittorio e diventerà un punto di raccordo tra gli spazi dedicati all’attività fisica e il parco.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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