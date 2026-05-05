Ecosostenibile e polifunzionale | a Sala Baganza il palazzetto dello sport del futuro

A Sala Baganza si sta costruendo un nuovo palazzetto dello sport che sarà polifunzionale ed ecosostenibile. La struttura sarà progettata per integrarsi con l’ambiente circostante, offrendo uno spazio versatile per diverse attività sportive e ricreative. La realizzazione mira a soddisfare le esigenze della comunità, combinando funzionalità e rispetto per l’ambiente, senza ancora specificare date o dettagli tecnici.