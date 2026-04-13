Palaunitus l' Università della Tuscia ha il suo palazzetto dello sport | FOTO

L'Università della Tuscia ha inaugurato il nuovo palazzetto dello sport nel campus Riello di Viterbo. Il complesso, denominato Palaunitus, è stato realizzato all'interno dell'area universitaria e comprende strutture dedicate alle attività sportive degli studenti. La struttura è stata aperta recentemente e si trova nella zona centrale del campus, vicino alle aule e agli spazi di ritrovo. La foto del nuovo impianto è stata condivisa sui canali ufficiali dell'ateneo.

Si chiama Palaunitus, ed è il palazzetto dello sport dell’Università della Tuscia situato nel campus del Riello a Viterbo. Una “nuova struttura sportiva d’avanguardia – la definiscono dall’ateneo -. Un’opera strategica che segna un passo fondamentale per il potenziamento dell’offerta formativa e.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Palazzetto dello sport. Procedimento archiviatoL’Autorità nazionale anticorruzione ha archiviato il procedimento di vigilanza relativo all’appalto integrato per i lavori di demolizione e... Salerno, prende forma il mini palazzetto dello sport: tetto ormai ultimatoLa nuova struttura sportiva, pensata per ospitare le cosiddette discipline “minori”, dovrebbe essere consegnata entro il mese di maggio Proseguono a...