Orso M49 | gli animalisti che non lo dimenticano tappezzano stazioni e un treno per lui

Gli attivisti di Centopercentoanimalisti hanno di nuovo preso di mira alcune stazioni nel Veneto, tappezzandole con manifesti dedicati all'orso M49. Dopo aver colpito in passato il Casteller e il Lago d’Orta, ieri hanno continuato le loro azioni portando avanti la loro protesta contro quello che definiscono un episodio di cattiva gestione. Le manifestazioni si sono svolte nel pomeriggio, coinvolgendo varie aree ferroviarie della regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui