Orso M49 | gli animalisti che non lo dimenticano tappezzano stazioni e un treno per lui
Gli attivisti di Centopercentoanimalisti hanno di nuovo preso di mira alcune stazioni nel Veneto, tappezzandole con manifesti dedicati all'orso M49. Dopo aver colpito in passato il Casteller e il Lago d’Orta, ieri hanno continuato le loro azioni portando avanti la loro protesta contro quello che definiscono un episodio di cattiva gestione. Le manifestazioni si sono svolte nel pomeriggio, coinvolgendo varie aree ferroviarie della regione.
Dopo i raid al Casteller e dopo i fatti del Lago d’Orta, i militanti di Centopercentoanimalisti sono tornati in azione nel pomeriggio di ieri, mercoledì 13 maggio, andando all’attacco di quella che loro definiscono “vergogna trentina” lungo alcune stazioni del Veneto. Nello specifico, stazioni.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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