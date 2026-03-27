Blitz degli animalisti per l’orso M49 | Papillon libero stop Casteller

Gli animalisti hanno organizzato un blitz per chiedere la liberazione di M49, noto come “Papillon”, e hanno esposto uno striscione con la scritta “Papillon libero, stop Casteller”. L’intervento ha attirato l’attenzione sulle condizioni dell’orso, attualmente detenuto presso il Casteller. Nessuna altra azione o dichiarazione ufficiale è stata comunicata in merito all’evento.

Gli attivisti hanno appeso uno striscione al centro storico di Padova davanti al Bò e al municipio, riscuotendo l’interesse dei passanti. C’è la data del prossimo presidio “Papillon libero, stop Casteller”: con questo slogan riportato su uno striscione i Centopercentoanimalisti hanno riacceso i riflettori su M49, l’orso rinchiuso da anni al Casteller, noto anche come “Papillon”. Il blitz degli attivisti si è svolto nel tardo pomeriggio di giovedì 26 marzo nel centro storico di Padova. “I nostri attivisti hanno portato lo striscione davanti al Bo e al municipio” raccontano gli animalisti “riscuotendo l’interesse e l’approvazione dei molti passanti, italiani e stranieri”. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Blitz degli animalisti per l’orso M49: “Papillon libero, stop Casteller” Articoli correlati Orso M49, gli animalisti preparano un nuovo presidio al Casteller: "Aspettiamo anche Fugatti"Partita la mobilitazione in vista del prossimo 28 marzo davanti alla struttura in cui è rinchiuso l'orso soprannominato Papillon. Attivisti a Sanremo: protesta per l’orso Papillon, striscione shockMentre Sanremo si prepara per la seconda serata del Festival, condotto da Carlo Conti, un gruppo di attivisti di Centopercentoanimalisti ha scelto di... Aggiornamenti e notizie su Blitz degli animalisti per l'orso M49... Temi più discussi: Blitz degli animalisti, uno striscione davanti al comune di Gerre contro il sindaco che cucina le nutrie; Centopercentoanimalisti nel cortile di Giulietta: Liberate l'orso Papillon; Blitz per liberare cani Beagle usati per esperimenti, arrestata anche l’ex Baywatch Alexandra Paul; Animalisti al mattatoio di Acquapendente, salvato un agnellino: Cinnamon ora è libero | FOTO. Blitz degli animalisti a Mantova: pavimento di Palazzo Te cosparso di farinaMantova, 4 gennaio 2026 – Blitz degli animalisti a Palazzo Te, a Mantova. Questo pomeriggio, domenica 4 gennaio 2026, quattro attivisti del gruppo antispecista No food No science sono entrati nella ... ilgiorno.it Blitz animalista alla Casa di Giulietta per la liberazione dell’orso PapillonBlitz degli attivisti di Centopercentoanimalisti alla Casa di Giulietta per chiedere la liberazione dell'orso Papillon. veronaoggi.it Juve, blitz per Lewandowski. Missione in Polonia nella caccia al nuovo numero 9 La Juventus vuole rivoluzionare l’attacco e si muove anche per Robert Lewandowski. Al sondaggio delle scorse settimane con l’entourage del 37enne del Bar - facebook.com facebook #Juventus, c'è il blitz per Lewandowski: cosa filtra sul futuro dell'attaccante del Barcellona calciomercato.com/liste/gazzetta… x.com