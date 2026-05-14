Oro verde del Belìce | a Montevago degustazioni promozione del territorio e street food
A Montevago si terrà il 20 e 21 giugno l’evento “Oro verde del Belìce”, dedicato all’olio extravergine proveniente dalla Valle del Belìce. La manifestazione prevede degustazioni di olio, iniziative di promozione territoriale e street food. L’evento coinvolgerà produttori locali e sarà un’occasione per scoprire le caratteristiche dell’olio della zona. La partecipazione è aperta a visitatori interessati a conoscere meglio questa eccellenza gastronomica.
Montevago ospiterà la manifestazione “Oro verde del Belìce”, l’evento dedicato all’olio extravergine della Valle del Belìce in programma il 20 e 21 giugno. Il progetto è stato ammesso a contributo nell’ambito dell’avviso “Sicilia che piace 2026”, promosso dall’assessorato regionale alle Attività. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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