International street food a Lanciano fra proposte internazionali e del territorio
Da venerdì 15 a domenica 17 maggio, si svolge a Lanciano l’International street food, una tre giorni dedicata al cibo da strada. L’evento si tiene in viale Salvo d’Acquisto e propone diverse specialità provenienti da vari paesi, insieme a prodotti tipici locali. Sono presenti anche birre artigianali prodotte da microbirrifici italiani e stranieri, con alcune opzioni senza glutine offerte per i visitatori. L’iniziativa coinvolge numerosi espositori e si rivolge a un pubblico vario interessato a scoprire nuovi sapori.
Tre giorni dedicati alle proposte più gustose del cibo da strade, alle birre artigianali dei microbirrifici italiani e stranieri, ai tipici, con opzioni senza glutine: è l'International street food, in programma a Lanciano da venerdì 15 a domenica 17 maggio, in viale Salvo d'Acquisto. Venerdì. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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