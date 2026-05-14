International street food a Lanciano fra proposte internazionali e del territorio

Da venerdì 15 a domenica 17 maggio, si svolge a Lanciano l’International street food, una tre giorni dedicata al cibo da strada. L’evento si tiene in viale Salvo d’Acquisto e propone diverse specialità provenienti da vari paesi, insieme a prodotti tipici locali. Sono presenti anche birre artigianali prodotte da microbirrifici italiani e stranieri, con alcune opzioni senza glutine offerte per i visitatori. L’iniziativa coinvolge numerosi espositori e si rivolge a un pubblico vario interessato a scoprire nuovi sapori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui