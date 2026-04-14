Verde urbano 50 mila euro per Montevago | al via la rigenerazione del centro

Un finanziamento di 50 mila euro è stato stanziato per Montevago con l’obiettivo di riqualificare le aree verdi del centro urbano. L’intervento riguarda specificamente le zone verdi situate nel cuore della città, con l’intento di promuovere la rigenerazione degli spazi pubblici. La somma sarà utilizzata per interventi di miglioramento e cura delle aree verdi centrali. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime settimane.