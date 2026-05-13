In Sicilia è stata approvata una norma che riguarda la tutela degli orfani di femminicidio, con l'obiettivo di garantire un sostegno più efficace ai figli delle vittime. La legge, annunciata da un rappresentante locale, mira a migliorare le misure di tutela e assistenza. Tuttavia, si sono verificati tentativi da parte dello Stato centrale di bloccare questa norma, sollevando dubbi sulle divergenze tra le istituzioni.

? Punti chiave Come cambierà concretamente la tutela per i figli delle vittime?. Perché lo Stato centrale ha tentato di bloccare questa norma?. Chi sono i politici accusati di voler prendersi il merito?. Come può il modello siciliano diventare un esempio nazionale?.? In Breve Percorso iniziato due anni fa dopo i tentativi di impugnazione dello Stato centrale.. Ismaele La Vardera contesta l'assessore Albano e il presidente Schifani per la paternità.. La norma regionale crea un modello di welfare autonomo rispetto alle leggi nazionali.. La tutela estende i benefici ai figli rimasti senza genitori per violenza di genere.. L’emendamento presentato da Ismaele La Vardera è stato finalmente applicato nella sua interezza in Sicilia, garantendo protezione agli orfani di femminicidio dopo la precedente misura per le donne vittime di violenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, tutela orfani di femminicidio: La Vardera: ‘Obiettivo raggiunto

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