Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi | Davide Ballerini trionfa a Napoli quattro italiani nella top10

Nella sesta tappa del Giro d’Italia 2026, un ciclista italiano ha conquistato la vittoria a Napoli, dopo un finale caratterizzato dalla pioggia e da uno svolgimento molto movimentato. Davide Ballerini ha preceduto gli avversari in volata, portando la prima vittoria italiana in questa edizione. Quattro italiani sono riusciti a entrare nella top 10 della tappa, che si è conclusa con una volata molto combattuta tra i corridori. La corsa è stata segnata da condizioni meteorologiche avverse e da un finale molto incerto.

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È arrivata alla sesta tappa la prima vittoria italiana al Giro d’Italia 2026. Sull’arrivo di Napoli, al termine di un finale molto caotico anche a causa della pioggia, è stato Davide Ballerini a prendersi il successo in volata. L’italiano è abile a restare nelle prime posizioni, lancia per primo lo sprint e firma l’undicesimo successo in carriera. Il classe 1994 dell’XDS Astana è riuscito ad anticipare il belga Jasper Stuyven e la maglia ciclamino Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Ancora una volta la top 10 si tinge di azzurro. Luca Mozzato (Tudor Pro Cycling) chiude in settima posizione, davanti a Filippo Magli (Bardiani CSF 7 Saber) ed Enrico Zanoncello (Bardiani CSF 7 Saber). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Davide Ballerini trionfa a Napoli, quattro italiani nella top10 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Paul Magnier vince anche a Sofia, quattro italiani in top10Si conclude con la vittoria di Paul Magnier la terza tappa del Giro d’Italia 2026. Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: tre azzurri in top10, Ciccone sul podio, Pellizzari quintoL’uruguaiano Guillermo Thomas Silva ha vinto a sorpresa la seconda tappa del Giro d’Italia 2026, alzando le braccia al cielo sul traguardo di Veliko... Temi più discussi: Risultati Giro 2026, Tappa di oggi: Ordine d'arrivo 9 maggio, classifica generale e maglie aggiornate · Ciclismo; Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: tre azzurri in top10, Ciccone sul podio, Pellizzari quinto; Le classifiche del Giro d'Italia 2026; ORDINE DI ARRIVO e RISULTATI quarta tappa Giro d'Italia 2026: le classifiche. Camminata della Pace sabato 16 maggio, tra gli eventi dell'edizione del Giro d’Italia per la Pace; partenza da Piazza Santa Croce e arrivo all’Abbazia di San Miniato al Monte. Ad accompagnare il cammino sarà la Lampada della Pace di Assisi Info: comu x.com Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Davide Ballerini trionfa a Napoli, quattro italiani nella top10È arrivata alla sesta tappa la prima vittoria italiana al Giro d'Italia 2026. Sull'arrivo di Napoli, al termine di un finale molto caotico anche a causa ... oasport.it Giro D'italia: tutteUna tappa breve e perlopiù pianeggiante, un'occasione per i velocisti, ma anche una delle frazioni più belle e scenografiche di questa edizione. Luca Vergallito (Alpecin-Premier Tech), Martin Marcellu ... gazzetta.it