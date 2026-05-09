Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi | tre azzurri in top10 Ciccone sul podio Pellizzari quinto

Da oasport.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è disputata la seconda tappa del Giro d’Italia 2026, con l’uruguaiano Guillermo Thomas Silva che si è aggiudicato la vittoria in Bulgaria. Tra gli italiani, tre atleti sono entrati nella top10, con Ciccone che si è piazzato sul podio e Pellizzari che ha concluso in quinta posizione. La gara ha visto una sorpresa con il successo del corridore sudamericano, mentre i portacolori italiani hanno mantenuto buone posizioni.

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L’uruguaiano Guillermo Thomas Silva ha vinto a sorpresa la seconda tappa del Giro d’Italia 2026, alzando le braccia al cielo sul traguardo di Veliko Tarnovo (Bulgaria). L’alfiere della XDS Astana ha indossato anche la maglia rosa, diventando il primo ciclista del suo Paese a vestire il simbolo del primato nella corsa a tappe che anima il Bel Paese (anche se quest’anno la partenza ha avuto luogo all’estero). Il danese Jonas Vingegaard ha attaccato sulla salita di Lyaskovets Monastery (3,9 km al 6,6% di pendenza media), ma al due volte vincitore del Tour de France hanno risposto benissimo il nostro Giulio Pellizzari e il belga Lennert van Eetvelt.🔗 Leggi su Oasport.it

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