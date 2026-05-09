Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi | tre azzurri in top10 Ciccone sul podio Pellizzari quinto

Oggi si è disputata la seconda tappa del Giro d’Italia 2026, con l’uruguaiano Guillermo Thomas Silva che si è aggiudicato la vittoria in Bulgaria. Tra gli italiani, tre atleti sono entrati nella top10, con Ciccone che si è piazzato sul podio e Pellizzari che ha concluso in quinta posizione. La gara ha visto una sorpresa con il successo del corridore sudamericano, mentre i portacolori italiani hanno mantenuto buone posizioni.

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