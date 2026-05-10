Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi | Paul Magnier vince anche a Sofia quattro italiani in top10

Oggi si è conclusa la terza tappa del Giro d’Italia 2026, con la vittoria di un ciclista francese che ha bissato il successo della prima frazione, conquistando anche a Sofia uno sprint di grande tempismo. Tra i migliori si sono piazzati quattro italiani, mentre il podio è stato completato da altri due corridori. La gara si è svolta su un percorso che ha portato i corridori in diverse città, con un finale deciso negli ultimi metri.

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Si conclude con la vittoria di Paul Magnier la terza tappa del Giro d’Italia 2026. Il francese bissa il successo della frazione inaugurale e fa festa anche a Sofia con uno sprint di grande tempismo. Il talento della Soudal Quick Step segue in un primo momento l’azione di Jonathan Milan per poi sfoggiare tutta la sua potenza sul traguardo, ottenendo la 28esima vittoria della sua giovane carriera. La maglia ciclamino ha anticipato di mezza ruota Jonathan Milan (Lidl-Trek), colpevole di essere partito troppo presto. Per lo sprinter italiano arriva la seconda delusione di questa Corsa Rosa dopo il quarto posto della prima tappa. Completa il podio l’olandese Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Paul Magnier vince anche a Sofia, quattro italiani in top10 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: a Burgas domina Magnier. Milan fuori dal podio Giro d'Italia oggi: bis di Magnier nella tappa 3, bruciato Milan. Ordine d'arrivo e classificaSofia (Bulgaria), 10 maggio 2026 - La tappa 3 segna l'addio alla Bulgaria del Giro d'Italia 2026 e anche il ritorno in scena delle ruote veloci: sul... Argomenti più discussi: Risultati Giro 2026, Tappa di oggi: Ordine d'arrivo 9 maggio, classifica generale e maglie aggiornate · Ciclismo; Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: tre azzurri in top10, Ciccone sul podio, Pellizzari quinto; Le prime classifiche del Giro d'Italia 2026; RISULTATI e ORDINE DI ARRIVO seconda tappa Giro d'Italia 2026: le classifiche.