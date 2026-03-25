A Savignano, le operazioni di rimozione di un ordigno bellico, trovato lunedì 23 marzo durante i lavori per la costruzione di una nuova piscina comunale all'aperto nel piazzale Fausto Coppi, sono state completate con successo. Dopo la conclusione delle operazioni, i lavori nel cantiere sono ripresi regolarmente.

La zona è stata riaperta al traffico veicolare, così come sono riprese le attività del centro sportivo Seven Sporting club Si sono regolarmente concluse a Savignano le operazioni di rimozione dell’ordigno bellico, trovato lunedì 23 marzo nell’area del piazzale Fausto Coppi, durante i lavori di realizzazione della nuova piscina comunale all’aperto. L’intervento di bonifica è stato effettuato dal personale del Reggimento Genio Ferrovieri dell’Esercito italiano. La zona è stata riaperta al traffico veicolare, così come sono riprese le attività del centro sportivo Seven Sporting club. Da domani, giovedì 26 marzo, riprende anche l’operatività del cantiere della piscina comunale all’aperto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Rimosso l'ordigno bellico nell’area del piazzale Fausto Coppi: riparte il cantiere della nuova piscina

Articoli correlati

Spunta un ordigno bellico anche a Savignano, rinvenuto nel cantiere della piscina all'aperto"Per garantire la pubblica sicurezza il piazzale Fausto Coppi è interdetto al traffico, anche per tutta la giornata di domani" Dopo la granata...

Un ordigno bellico nel cantiere a RastignanoDurante alcuni lavori è stato rinvenuto un ordigno bellico inesploso risalente alla seconda guerra mondale a Rastignano di Pianoro, in via Rodari in...

Aggiornamenti e notizie su Fausto Coppi

Temi più discussi: Ritrovamento ordigno bellico; Operazioni di bonifica per la rimozione dell'ordigno bellico, disposte alcune modifiche alla viabilità; Savignano, nel cantiere della piscina spunta un ordigno bellico: sarà rimosso il 25 marzo; Cronaca, Savignano. 25 marzo, ritrovamento ordigno bellico, operazioni di bonifica. Modifiche temporanee alla viabilità.

Savignano, rimosso l’ordigno bellico in piazzale Fausto CoppiA Savignano si sono regolarmente concluse le operazioni di rimozione dell’ordigno bellico, trovato lunedì 23 marzo nell’area del piazzale Fausto ... corriereromagna.it

Savignano, nel cantiere della piscina spunta un ordigno bellico: sarà rimosso il 25 marzoA Savignano, lunedì 23 marzo, nel tardo pomeriggio, il piazzale Fausto Coppi è stato chiuso al traffico a seguito del ritrovamento di un ordigno ... corriereromagna.it

Cuore rossoblù, ironia ligure Gino Paoli amava Fausto Coppi, ma il suo legame con il Genoa era qualcosa di più profondo. Il tifo per il Grifone era diretto, a volte tagliente, e profondamente ligure, come i suoi scritti. Mai ostentato, sempre vissuto con quell’ironi - facebook.com facebook

Interpellanza - Riqualificazione area monumento Fausto Coppi @FTresso: l'intervento è auspicabile ma non è in programma per mancanza di risorse; occorrono circa 100mila euro. Silvia Damilano: sono lieta si stia pensando a un recupero dell'area fino al lu x.com