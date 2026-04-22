Pericolo a Villammare | trovato ordigno bellico bloccato il mare

Un oggetto di circa 40 centimetri, ritenuto un ordigno bellico, è stato scoperto nelle acque di Villammare, nel comune di Vibonati. Le autorità marittime hanno subito preso provvedimenti e hanno delimitato l’area, bloccando temporaneamente il mare per le operazioni di messa in sicurezza. La presenza del reperto ha generato preoccupazione tra i residenti e i visitatori della zona.

Un presunto reperto bellico di circa 40 centimetri è stato individuato nelle acque di Villammare, nel comune di Vibonati, scatenando l’immediata attivazione delle autorità marittime. Il ritrovamento è avvenuto nello specchio d’acqua situato davanti a Torre della Petrosa, dove il materiale si trova a una profondità di circa 3 metri. Protocolli di sicurezza e restrizioni in mare. A seguito della segnalazione pervenuta all’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, la Capitaneria di Porto ha prontamente stabilito misure di protezione stringenti per prevenire qualsiasi rischio. Attualmente, è stato disposto il divieto assoluto di navigazione, di sosta e di ancoraggio nell’area interessata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pericolo a Villammare: trovato ordigno bellico, bloccato il mare Notizie correlate Ordigno bellico trovato vicino il campo sportivo a Ponsacco: area interdetta all'accesso"A seguito del ritrovamento di un residuato bellico in un terreno adiacente al centro sportivo I Poggini, il Comune di Ponsacco ha disposto, con... Leggi anche: Nel cantiere del tram è stato trovato un ordigno bellico