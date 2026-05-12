Nella giornata di oggi si svolge un incontro tra le autorità per discutere l'ordine pubblico riguardo al derby tra Roma e Lazio. La partita, prevista per la 37ª giornata di Serie A, non ha ancora un orario ufficiale stabilito. La decisione finale sull’orario di inizio non è stata comunicata e si attende l’esito del vertice per chiarire la questione.

Cardinale dice stop! Il numero uno del Milan è deluso: dirigenti e progetto, tutti sotto esame! Lautaro Martinez resta all’Inter, ne siete proprio sicuri? Pressing totale sul Toro Fiorentina, risolto il contratto di Lamptey: addio dopo appena due presenze! Il comunicato Atalanta, Percassi non si nasconde: «Se il matrimonio con Giuntoli si dovesse realizzare saremmo molto felici. D’Amico? Rapporto straordinario ma tante squadre lo chiamano» Furlani contestato, l’ad del Milan chiarisce la propria reazione alla...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma Lazio, resta il nodo orario: non è ancora detto che si giocherà domenica alle 12:30! Oggi il vertice per l’ordine pubblico

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ROMA - LAZIO CREATORS FOOTBALL LEAGUE OPEN CUP | GIORNATA 3

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