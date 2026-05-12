Roma Lazio resta il nodo orario | non è ancora detto che si giocherà domenica alle 12 | 30! Oggi il vertice per l’ordine pubblico

Da calcionews24.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi si svolge un incontro tra le autorità per discutere l'ordine pubblico riguardo al derby tra Roma e Lazio. La partita, prevista per la 37ª giornata di Serie A, non ha ancora un orario ufficiale stabilito. La decisione finale sull’orario di inizio non è stata comunicata e si attende l’esito del vertice per chiarire la questione.

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