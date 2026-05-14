Orario del derby la Roma | Lavoriamo affinché si giochi domenica

L’AS Roma ha comunicato di lavorare affinché il derby si svolga domenica, nonostante le preoccupazioni espresse dai tifosi riguardo a una possibile modifica dell’orario della partita prevista. La società ha affermato di impegnarsi per mantenere la data stabilita e di voler garantire lo svolgimento dell’incontro nel giorno originariamente programmato. Al momento, non sono stati annunciati cambiamenti ufficiali, ma la questione rimane al centro delle discussioni tra le parti coinvolte.

Roma, 14 maggio 2026 – L’ AS Roma prende posizione dopo il disappunto espresso dai tifosi in merito alla possibile modifica della gara in programma. Il club giallorosso, pur ribadendo il rispetto per le decisioni che saranno assunte dalle istituzioni competenti, ha fatto sapere di comprendere pienamente le preoccupazioni manifestate in queste ore dai propri sostenitori. La società ha sottolineato quanto seguire la squadra richieda sacrificio, passione e organizzazione personale, soprattutto per gli abbonati e per chi vive lo stadio come parte integrante della propria quotidianità. Per questo, la Roma ha spiegato di essere al lavoro “in ogni sede opportuna” affinché la partita possa essere disputata domenica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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