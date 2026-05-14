Caos calendari la Roma prende posizione | Comprendiamo disagio tifosi lavoriamo affinché si giochi domenica

Le recenti modifiche ai calendari delle partite hanno generato confusione tra i tifosi. La società romane ha espresso comprensione per il disagio causato e ha dichiarato di lavorare affinché la partita prevista venga disputata domenica. La scelta di spostare le date ha coinvolto anche altri club, creando tensioni tra le diverse componenti del campionato. La questione riguarda principalmente gli impegni concordati e le possibili ripercussioni sulle agende di giocatori e tifosi.

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