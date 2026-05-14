Caos derby i tifosi della Roma | Se si gioca lunedì rimaniamo fuori La società | Lavoriamo per scendere in campo domenica

I tifosi della Roma hanno espresso disappunto riguardo alla possibile variazione della data del prossimo derby, affermando che se si giocasse lunedì, molti di loro rimarrebbero impossibilitati a partecipare. La società, invece, ha dichiarato di lavorare per mantenere la partita in programma domenica. Nel frattempo, l’As Roma ha precisato di rispettare le decisioni delle autorità competenti e di comprendere le ragioni dei sostenitori. La situazione ha generato discussioni tra i tifosi e le istituzioni.

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“ L’As Roma – pur nel doveroso rispetto delle decisioni che verranno prese dalle Istituzioni competenti e preposte per legge – comprende pienamente il legittimo disappunto espresso dai propri tifosi in queste ore”. Con una nota ufficiale la Roma ha comunicato di esser al lavoro per provare a giocare il derby nella giornata di domenica e non lunedì alle 20:45. Una decisione – quella della Prefettura – che non è piaciuta ai tifosi, che infatti ieri avevano espresso il proprio disappunto con un comunicato, spiegando di voler disertare il derby nel caso in cui dovesse giocarsi lunedì sera. “Sappiamo bene quanto sacrificio, passione e organizzazione personale comporti seguire la squadra per gli abbonati, ma anche e soprattutto e per chi vive lo Stadio come momento integrante della propria vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caos derby, i tifosi della Roma: “Se si gioca lunedì, rimaniamo fuori”. La società: “Lavoriamo per scendere in campo domenica” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 21 marzo 2004: DERBY SOSPESO DAGLI ULTRAS #asroma #lazio #derby #totti #ultras #shorts #short Sullo stesso argomento Leggi anche: De Siervo dopo il caos derby: “Roma-Lazio si gioca domenica alle 12:30, è l’unica soluzione. Lunedì è un’ipotesi fantasiosa” Caos calendari, la Roma prende posizione: «Comprendiamo disagio tifosi, lavoriamo affinché si giochi domenica»Alisson alla Juve? La risposta del tecnico Slot è sibillina: «I tifosi del Liverpool lo sostengano a prescindere» Bernardo Silva Juve, la società... Temi più discussi: Roma-Lazio senza tifo! Protesta contro il caos derby, diserta anche la Curva Sud; Derby Roma-Lazio: scontro tra Lega serie A e istituzioni. I gruppi organizzati della Sud: Non entriamo; Derby, caos sull’orario. Si accende la polemica: Siamo un paese ridicolo; Derby Roma-Lazio, la Curva Sud annuncia: Se si gioca di lunedì resteremo fuori. Caos derby, la Roma sta con i tifosi: A lavoro per giocare domenica ift.tt/iOK69qh x.com Caos derby, comunicato della Roma: Comprendiamo i tifosi. Al lavoro per giocare domenicaCon un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Roma ha preso posizione in merito al caos legato a data e orario del derby: L’AS Roma - pur nel doveroso rispetto delle decisioni che verra ... tuttomercatoweb.com Caos derby di Roma, il duro comunicato della Curva Sud: Se si gioca lunedì staremo fuoriLa Curva Sud è intervenuta con dichiarazioni ufficiali dopo la notizia sulla data del Derby, se si giocherà lunedì loro non ci saranno ... derbyderbyderby.it