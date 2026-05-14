In questa fase, la squadra ha bisogno di un tiro da tre punti per cercare di ribaltare la partita. Il sindaco viene invitato a contattare un'agenzia immobiliare per eventuali soluzioni. La situazione sembra essere sotto controllo per i prossimi incontri, ma al momento le possibilità di recupero sono limitate. La partita resta ancora aperta, anche se le chance di successo sembrano ridotte.

Per il futuro la situazione pare risolta. Per il presente no. Ed è vero che le speranze sono poche, ridotte al lumicino, ma tentar non nuoce: perché il sindaco Biancani non prova a chiamare i vertici di Tecnocasa per valutare se è possibile far coabitare la convention con l’eventuale prima partita delle semifinali playoff? Stavolta è persino più difficile del 2022, quando Matteo Ricci riuscì a far giocare la Vuelle di Luca Banchi contro la Virtus Bologna mentre nella Vitrifrigo Arena c’erano gli allestimenti della convention. Il problema è la data del 22 maggio, giorno in cui (facendo gli scongiuri) la Vuelle dovrebbe giocare gara-1, mentre il raduno aziendale è fissato per il giorno successivo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ora serve il tiro da tre. Il sindaco provi a chiamare Tecnocasa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

"Ora serve il candidato sindaco. Avremmo dovuto decidere oggi"Convention partecipata ma ancora interlocutoria quella del centrodestra varesino, riunito al Teatro Santuccio per discutere di sicurezza e vivibilità...

Leggi anche: Il sindaco Mezzetti: "La decisione è arrivata nel momento peggiore . Ora serve investire"