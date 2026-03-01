ora serve il candidato sindaco avremmo dovuto decidere oggi

Al Teatro Santuccio si è riunito il centrodestra varesino, con una convention partecipata e ancora interlocutoria, dedicata ai temi di sicurezza e vivibilità in vista delle amministrative del 2027. Durante l’incontro sono stati affrontati vari argomenti senza ancora arrivare a decisioni definitive, e si è sottolineata la necessità di individuare un candidato sindaco, che sarebbe dovuto essere scelto oggi.

Convention partecipata ma ancora interlocutoria quella del centrodestra varesino, riunito al Teatro Santuccio per discutere di sicurezza e vivibilità in vista delle Amministrative 2027. Militanti, amministratori e rappresentanti del territorio hanno riempito la sala. Ma il nodo resta quello del candidato sindaco, ancora assente. A dirlo chiaramente è stato il presidente della Regione, Attilio Fontana: "La gente vuole sapere chi è il candidato sindaco. Vuole un volto. Avremmo già dovuto decidere oggi". Un richiamo netto alla necessità di trasformare idee e programmi in una proposta politica riconoscibile. Il panel sulla sicurezza ha acceso i riflettori sulle criticità cittadine, dal degrado in zona stazioni ai furti in casa e al disagio giovanile, sottolineando il ruolo del controllo di vicinato e delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Piovani esulta dopo Como Inter Women: «Oggi non era facile, avremmo dovuto chiuderla prima. Vi svelo il nostro obiettivo come staff»di Redazione Inter News 24L’allenatore dell’Inter Women, Gianpiero Piovani, si è espresso così dopo il successo agli ottavi di Coppa Italia Femminile...

Serie C | Ternana-Livorno 2-1, Venturato: "Condannati dagli episodi, avremmo dovuto chiudere il primo tempo in vantaggio"Dopo cinque risultati utili consecutivi, si è interrotta la striscia di imbattibilità di Venturato.

