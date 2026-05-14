Nelle ultime ore sono state segnalate diverse chiamate di truffa in cui persone si sono spacciate per finanzieri, cercando di far entrare i malintenzionati nelle abitazioni delle vittime. In alcuni casi, i truffatori sono riusciti a ottenere quanto desideravano, convincendo le persone a consegnare denaro o a permettere l’accesso alle proprie case. Le forze dell’ordine stanno indagando su questi episodi, alcuni dei quali si sono già conclusi con successo per i truffatori.

"Buonasera c’è un problema deve venire subito in tenenza dobbiamo mostrarle dei documenti". Segnalazioni e denunce alle forze dell’ordine per i tentativi di truffa di cui uno andato a buon fine, da parte di sedicenti uomini delle Fiamme Gialle. Negli ultimi giorni sono stati diversi gli anziani invitati via telefono a recarsi presso la tenenza della Guardia di Finanza per ritirare dei documenti. "Hanno contattato mio padre al telefono – spiega la figlia della vittima – gli hanno detto che lo attendevano e che doveva recarsi subito alla tenenza, lui ha iniziato a chiedere spiegazioni ed è andato nello specifico su molte cose e a quel punto hanno desistito".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ora c’è il finto finanziere: "Deve venire in caserma": gli ripuliscono l’abitazione

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