A San Giuliano Terme si è verificato un nuovo tentativo di truffa, questa volta ad opera di un uomo che si è spacciato per un finanziere. Secondo quanto riferito, il soggetto ha detto di aver trovato dell’oro e ha cercato di ingannare le persone coinvolte. Precedentemente, erano stati segnalati altri tentativi simili da parte di individui che si sono presentati come carabinieri, avvocati e magistrati.

Dopo i finti carabinieri, avvocati e magistrati, ecco anche i finti finanzieri. Il racconto arriva da San Giuliano Terme dove ieri mattina c’è stato un nuovo tentativo di truffa. Per fortuna rimasto solo tale perché la signora, scelta come vittima, si è accorta del raggiro, ha buttato giù e ha avvisato subito la figlia. Ma la modalità è in parte nuova. "Tentata truffa, stamattina, ai danni della mia mamma, hanno telefonato dicendo di essere della guardia di finanza e di aver trovato dell’oro e che c’erano due agenti in zona che sarebbero andati subito a casa a farglielo vedere. Fate attenzione!", spiega la figlia sul suo profilo social. Post che è stato rilanciato anche dalla pagina Fb "San Giuliano Terme e i suoi problemi".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E ora il finto finanziere: "Abbiamo trovato dell’oro"

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