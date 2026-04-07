Deve venire urgentemente in caserma | attenti alla truffa della telefonata per farvi uscire di casa

Nelle ultime settimane sono stati segnalati diversi casi di truffa telefonica in cui i malviventi si spacciano per rappresentanti delle forze dell'ordine. Durante le chiamate, vengono avvisate le vittime di dover recarsi urgentemente in caserma per comunicazioni urgenti, con l’obiettivo di indurle a uscire di casa senza motivo reale. Questa tattica mira a mettere le persone in allerta e a evitare di cadere nella trappola.

I truffatori elaborano sempre nuove strategie per raggirare i cittadini. Una delle ultime truffe consiste in una telefonata, durante la quale i malviventi si fingono appartenenti alle forze dell'ordine e chiedono alle persone di recarsi in caserma per presunte comunicazioni urgenti, indicando con precisione il giorno e l'ora. Ovviamente è tutto falso ed è solo un modo per far si che la casa rimanga incustodita. I malviventi tendono infatti a colpire le persone che vivono da sole. È probabile che alcuni complici tengano sott'occhio la casa. Se la vittima crede alla storia della convocazione ed esce di casa i ladri sono pronti a svaligiarla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Barry Keoghan: «Ricevo molti insulti sul mio aspetto. L’odio online mi fa venire voglia di non uscire più di casa»È il caso dell’attore Barry Keoghan che nel programma The Morning Mash Up di SiriusXM ha confessato le pressioni che subisce quotidianamente.

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