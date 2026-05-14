Opere abusive in casa l' appartamento passa al patrimonio del Comune
Un appartamento al terzo piano di un edificio situato in via Tari 54 a Santa Maria Capua Vetere è stato trasferito al patrimonio comunale. La decisione deriva da un procedimento legale riguardante opere abusive realizzate all’interno dell’abitazione. Il trasferimento è ora ufficiale e l’immobile passa sotto la gestione del Comune, che ne ha assunto la proprietà. La notifica del passaggio è stata resa nota attraverso un atto formale dell’autorità competente.
L'appartamento al terzo piano subalterno 42 di un immobile in via Tari 54 a Santa Maria Capua Vetere passa ufficialmente nella disponibilità del patrimonio comunale. E' quanto stabilito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale che ha emesso un''ordinanza di acquisizione al patrimonio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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