Opere abusive in casa l' appartamento passa al patrimonio del Comune

Un appartamento al terzo piano di un edificio situato in via Tari 54 a Santa Maria Capua Vetere è stato trasferito al patrimonio comunale. La decisione deriva da un procedimento legale riguardante opere abusive realizzate all’interno dell’abitazione. Il trasferimento è ora ufficiale e l’immobile passa sotto la gestione del Comune, che ne ha assunto la proprietà. La notifica del passaggio è stata resa nota attraverso un atto formale dell’autorità competente.

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L'appartamento al terzo piano subalterno 42 di un immobile in via Tari 54 a Santa Maria Capua Vetere passa ufficialmente nella disponibilità del patrimonio comunale. E' quanto stabilito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale che ha emesso un''ordinanza di acquisizione al patrimonio. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Emergenza casa, scontro tra Sandro Iacometti e la signora che ha occupato: Bisogna ... Sullo stesso argomento Sequestrate opere abusive in uno stabilimento ad Eraclea Minoa, il Comune ordina la demolizioneI carabinieri e la capitaneria di porto empedoclina hanno sottoposto a sequestro penale delle opere abusive annesse a uno stabilimento balneare nella... Violati i sigilli su un'area sequestrata per costruire opere abusiveUna violazione di sigilli su un'area precedentemente sequestrata è stata scoperta dai carabinieri del nucleo forestale di Fondi a Monte San Biagio. Temi più discussi: Piano Casa Italia: 100mila alloggi in 10 anni, oltre 60mila ristrutturazioni; Scoperto a Mesagne studio professionale con opere abusive: il Comune ingiunge la demolizione; Nuovo DDL Casa: rivoluzione negli sfratti e nelle occupazioni abusive; Il Piano casa e la chance da non perdere anche al Sud. SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA ABITARE IN A PROPRIETA DIVISA - Results on X | Live Posts & Updates x.com Abusi edilizi nelle aree a rischio: il 90% dei controlli dei Forestali rivela irregolaritàAlessandria: con l'operazione 'Casa Sicura' i Forestali hanno riscontrato un'alta percentuale di irregolarità in zone a rischio ... ilpiccolo.net Opere abusive, no al condonoCondono negato: quelle opere sono abusive, le mura dell’antico porto che restano inviolabili. Dopo 40 anni di contenzioso, la sentenza del Tar ha dato torto ai titolari di una casa del borgo San ... ilrestodelcarlino.it