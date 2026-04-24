Sequestrate opere abusive in uno stabilimento ad Eraclea Minoa il Comune ordina la demolizione

I carabinieri e la capitaneria di porto di Empedocle hanno sequestrato a livello penale alcune opere abusive realizzate in uno stabilimento balneare situato sulla seconda spiaggia di Eraclea Minoa. In seguito al sequestro, il Comune ha emesso un'ordinanza che ordina la demolizione delle strutture non autorizzate presenti nell'area. Le autorità stanno procedendo con le verifiche e le operazioni di rimozione.

I carabinieri e la capitaneria di porto empedoclina hanno sottoposto a sequestro penale delle opere abusive annesse a uno stabilimento balneare nella seconda spiaggia di Eraclea Minoa. E il Comune di Cattolica Eraclea ha emesso un'ordinanza di demolizione per le strutture costruite senza i.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Ciclone di San Valentino, ad Eraclea Minoa si lavora senza sosta per salvare spiaggia e stabilimentoLa costa agrigentina continua a essere messa a dura prova da forti venti di burrasca e mareggiate che non danno tregua. Eraclea Minoa: Sequestro di stabilimento e area per lavori non autorizzati contro le mareggiate. Indagini in corso.Mareggiate e Abusi a Eraclea Minoa: Sotto Sequestro Stabilimento e Area Costiera Un’area della terza spiaggia di Eraclea Minoa, in provincia di...