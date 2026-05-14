Operazione Bononia Gate colpo alla ' ndrangheta | sequestrate villetta e azienda tra Bologna e la Calabria

Da virgilio.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane è stata condotta un'operazione che ha portato al sequestro di una villetta e di un’azienda tra Bologna e la Calabria. L’azione ha riguardato soggetti coinvolti in attività di autoriciclaggio e riciclaggio di denaro proveniente dalla criminalità organizzata. I beni confiscati comprendono proprietà immobiliari e attività commerciali, che sono stati sequestrati a seguito di indagini che hanno coinvolto le autorità competenti. L’operazione si inserisce in una più ampia azione contro la criminalità organizzata nella regione.

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È di due sequestri preventivi e tre denunce il bilancio dell’operazione “Bononia Gate”, condotta questa mattina dalla Polizia di Stato e dalla DIA in quattro regioni. I provvedimenti, coordinati dalla DDA bolognese, sono stati eseguiti nei confronti di soggetti legati alla cosca di ‘ndrangheta dei PIROMALLI e MOLÈ, con l’obiettivo di contrastare il riciclaggio e l’autoriciclaggio dei proventi illeciti. Operazione “Bononia Gate”: i dettagli dell’intervento Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata odierna oltre 50 operatori della Polizia di Stato e della DIA hanno dato esecuzione a provvedimenti cautelari reali in Calabria, Lombardia, Emilia Romagna e Lazio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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