Maxi operazione contro la ‘ndrangheta tra Calabria e Lombardia nel video la scoperta di armi e droga

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno eseguito una vasta operazione contro la ‘ndrangheta che ha portato all’arresto di 54 persone distribuite tra cinque regioni italiane. Durante le operazioni sono stati trovati e sequestrati armi, droga e denaro contante. Le indagini hanno riguardato principalmente attività illecite legate al traffico di sostanze stupefacenti e all’associazione criminale. Le autorità stanno proseguendo con le verifiche sui sospetti coinvolti.

Sono 54 gli arresti in cinque regioni italiane effettuati questa mattina dagli agenti della polizia di Stato fra le province di Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo: le accuse sono a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, lesioni aggravate, ricettazione, danneggiamento aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, detenzione di materiale esplodente, estorsione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori ed uccisione di animali, tutti aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maxi operazione contro la ‘ndrangheta tra Calabria e Lombardia, nel video la scoperta di armi e droga Maxi-operazione contro la ‘ndrangheta: tra i 54 arrestati anche Marco Ferdico, ex leader della Curva NordMilano, 8 marzo 2026 – C’è anche Marco Ferdico tra i 54 destinatari della ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catanzaro su richiesta... Leggi anche: Maxi operazione nel carcere di Mammagialla: sequestrata droga, telefoni e armi rudimentali Temi più discussi: Ndrangheta, maxi operazione della polizia di Stato: 54 arresti in 5 regioni; ’Ndrangheta, maxi operazione della Polizia: 54 arresti in 5 regioni. Tra le accuse traffico di droga e tentato omicidio · LaC News24; Maxi operazione anti 'ndrangheta per traffico di droga e armi: 54 misure cautelari tra Calabria e Nord Italia; Droga, armi e l’ombra della 'ndrangheta su mezza Italia: 54 arresti da Vibo a Milano. Maxi-operazione contro la ‘ndrangheta: tra i 54 arrestati anche Marco Ferdico, ex leader della Curva NordL’ultrà dell’Inter, già condannato nell’inchiesta Doppia Curva e a processo per l’omicidio di Vittorio Boiocchi, è accusato di di associazione di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico ... ilgiorno.it Criminalità organizzata, operazione contro la ‘ndrangheta, 54 in manette, arresti anche a MilanoColpite le cosche della ‘ndrangheta tra Calabria e Nord: traffico di droga e reati aggravati dal metodo mafioso ... varesenews.it Calabria - Donne in agricoltura, cresce la leadership e cambia il settore - facebook.com facebook Ponte crollato su Trigno, vigili del fuoco Calabria partecipano alle ricerche. Inviati dal Centro operativo nazionale con dotazioni di soccorso fluviale #ANSA x.com