' Ndrangheta maxi operazione tra Milano e la Calabria | tra gli arrestati anche l' ex ultras Marco Ferdico già in carcere
Una vasta operazione antimafia ha portato all’arresto di 54 persone tra Calabria e Milano nell’ambito di un’inchiesta sulla ’ndrangheta. Tra i destinatari delle misure cautelari figura anche Marco Ferdico, ex capo della Curva Nord di San Siro, attualmente in carcere e già condannato in abbreviato in un procedimento precedente. L’indagine riguarda vari aspetti delle attività criminali e coinvolge diverse località del Sud e del Nord Italia.
Maxi operazione contro la ‘ndrangheta a Catanzaro, che vede coinvolta anche Milano. Tra i 54 destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare del gip, su richiesta della Dda, risulta esserci anche Marco Ferdico, ex capo della Curva nord di San Siro e già condannato in abbreviato nell'ambito. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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L'OPERAZIONE DELLA POLIZIA | | Blitz coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia in 5 Regioni: coinvolte tutte le province calabresi. In manette anche il capo ultrà dell’Inter Marco Ferdico - facebook.com facebook