' Ndrangheta maxi operazione tra Milano e la Calabria | tra gli arrestati anche l' ex ultras Marco Ferdico già in carcere

Una vasta operazione antimafia ha portato all’arresto di 54 persone tra Calabria e Milano nell’ambito di un’inchiesta sulla ’ndrangheta. Tra i destinatari delle misure cautelari figura anche Marco Ferdico, ex capo della Curva Nord di San Siro, attualmente in carcere e già condannato in abbreviato in un procedimento precedente. L’indagine riguarda vari aspetti delle attività criminali e coinvolge diverse località del Sud e del Nord Italia.