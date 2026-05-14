Operaio folgorato mentre taglia i rami di un albero
Un operaio di 52 anni è stato investito da una scarica elettrica mentre stava tagliando i rami di un albero. L'incidente è avvenuto ieri, 13 maggio, in un cantiere all'aperto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato le prime cure prima di trasferire l’uomo in ospedale. Le condizioni del ferito non sono considerate pericolose per la vita. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.
Non si troverebbe in pericolo di vita il 52enne feritosi ieri, 13 maggio, durante un incidente sul lavoro. Secondo quanto appreso l'uomo sarebbe stato investito da una scarica elettrica mentre si trovava su un cestello intento a tagliare con una motosega alcuni rami di un albero in un'area. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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