Operaio folgorato mentre taglia i rami di un albero

Un operaio di 52 anni è stato investito da una scarica elettrica mentre stava tagliando i rami di un albero. L'incidente è avvenuto ieri, 13 maggio, in un cantiere all'aperto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato le prime cure prima di trasferire l’uomo in ospedale. Le condizioni del ferito non sono considerate pericolose per la vita. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

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