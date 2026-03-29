Operaio folgorato a Latina mentre lavora ai pannelli fotovoltaici | in due rinviati a giudizio

A Latina, due persone sono state messe sotto inchiesta con l’accusa di omicidio colposo in relazione alla morte di un operaio avvenuta nel 2022. L’uomo è rimasto folgorato mentre lavorava sui pannelli fotovoltaici. Al momento, sono stati rinviati a giudizio due soggetti coinvolti nel procedimento, che dovranno rispondere delle accuse davanti a un tribunale.

In due rischiano di essere rinviati a giudizio con l'accusa di omicidio colposo per la morte di Boris Kandjikov operaio morto folgorato al lavoro nel 2022. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Padova, operaio cade da ponteggio di sei metri mentre installa pannelli fotovoltaici: mortoIl lavoratore stava installando alcuni pannelli fotovoltaici quando, per ragioni ancora da chiarire, è precipitato a terra facendo un volo di circa... Leggi anche: Mentre installa pannelli fotovoltaici, cade nel vuoto e muore Aggiornamenti e notizie su Operaio folgorato Discussioni sull' argomento FOLGORATO SUL CANTIERE A SONNINO: FISSATO IL PROCESSO IN CORTE D’ASSISE; FOLGORATO A BORGO SABOTINO MENTRE LAVORA ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO: A GIUDIZIO IN DUE PER OMICIDIO COLPOSO; Operaio folgorato, in due sotto accusa; Folgorato nel cantiere, fissato il processo in Corte d'Assise: il 28 aprile. Pierre Puget si fermò a Genova una decina d'anni. Qui si trasferì con la sua famiglia e prese alloggio in salita Santa Brigida. Gli serviva una salita, per potere usare i contrappesi per il trasporto dei blocchi di marmo da scolpire. Fu folgorato da Genova quando - facebook.com facebook