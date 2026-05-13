Sara Centelleghe uccisa in casa a Costa Volpino | ergastolo per Badhan Il papà della vittima | Non ci speravo giustizia è fatta

Un uomo è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio della figlia, avvenuto nella sua abitazione a Costa Volpino. La vittima, una ragazza, è stata uccisa in casa, e la sentenza è arrivata dopo tre ore di camera di consiglio. Il pubblico ministero aveva chiesto la pena massima, e la corte ha confermato questa richiesta. Il padre della vittima ha commentato di non aver sperato in una condanna diversa.

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Bergamo. Dopo tre ore di Camera di consiglio, la sentenza più dura: ergastolo, come richiesto dal pubblico ministero Raffella Latorraca. Questa la decisione della Corte d’Assise del Tribunale di Bergamo mercoledì mattina, 13 maggio, al termine del processo in primo grado con imputato Jashan Deep Badhan, 20 anni, accusato di avere ucciso Sara Centelleghe, studentessa di 19 anni nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 2024 a Costa Volpino. Alla lettura della sentenza Marilisa Gambarini, madre della giovane, è scoppiata in un pianto liberatorio. Nessun commento ai giornalisti, ma era il verdetto atteso. “Non ci speravo, ma giustizia è stata fatta”, dichiara invece il padre Vittorio Centelleghe.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino, Badhan condannato all’ergastoloBergamo, 13 maggio 2026 – Dopo tre ore di Camera di consiglio, è arrivata la sentenza: ergastolo, come richiesto dal pubblico ministero Raffaella... Leggi anche: Omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino, la pm chiede l’ergastolo per Badhan Condanna all’ergastolo Jashandeep Badhan: uccise Sara Centelleghe colpendola 77 volte con un paio di forbiciÈ stato condannato all'ergastolo Jashandeep Badhan, il ventenne accusato dell'omicidio della 18enne Sara Centelleghe a Costa Volpino (Bergamo), uccisa ... fanpage.it Omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino, Badhan condannato all’ergastoloIl delitto risale al 26 ottobre 2024, quando il 20enne vicino di casa uccise a forbiciate la 18enne. Riconosciute le aggravanti delle crudeltà e della rapina ... ilgiorno.it