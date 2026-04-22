Omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino la pm chiede l’ergastolo per Badhan

A Costa Volpino, si è svolta l’udienza relativa all’omicidio di Sara Centelleghe. La pubblica accusa ha chiesto la condanna all’ergastolo per l’imputato, che è accusato di aver ucciso la giovane. La pm ha illustrato le prove raccolte contro di lui e ha avanzato la richiesta di pena massima prevista dalla legge. La decisione finale spetterà al giudice, che si pronuncerà nelle prossime settimane.

Bergamo, 22 aprile 2026 – Ergastolo. È la richiesta formulata da l pubblico ministero Raffaella Latorraca, oggi, davanti alla Corte d’Assise, nel processo per la morte di Sara Centelleghe, 18 anni, uccisa nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 2024 nell’abitazione di Costa Volpino, in via Nazionale, dove la studentessa viveva con la mamma Marilisa. A processo Jashandeep Badhan, origini indiane di 20 anni, vicino di casa della vittima, elettricista: confessò la notte stessa. L’imputato: “Chiedo scusa”. Prima che il sostituto prendesse la parola, l’imputato, seduto a fianco del suo difensore (avvocato Grittini) ha voluto rilasciare delle spontanee dichiarazioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino, la pm chiede l’ergastolo per Badhan Notizie correlate Leggi anche: “Sara un ostacolo tra Badhan e la droga, per questo l’ha uccisa”: la pm chiede l’ergastolo Omicidio di Sara Centelleghe, la perizia non ha dubbi: “Badhan capace d’intendere”. Il 22 aprile attesa la sentenzaCosta Volpino (Bergamo), 31 marzo 2026 – Jashandeep Badhan, vent’anni, origini indiane, era capace di intendere e volere al momento dell’omicidio di... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Ultima Generazione Milano | attesa per la sentenza il 20 aprile. Omicidio Centelleghe, chiesto l'ergastolo per Deep Badhan: Sul corpo di Sara accanimento inauditoUn accanimento gratuito sul corpo di una ragazza esile, vittima di una violenza inutile e inaudita. Con queste parole il pubblico ministero Raffaella Latorraca ha chiesto l’ergastolo per Deep Badhan ... milano.repubblica.it Omicidio Centelleghe, chiesto l’ergastolo per BadhanJashandeep Badhan, l’elettricista ventenne di origini indiane in carcere e reo confesso dell’omicidio di Sara Centelleghe, ha subito provato a chiedere scusa, ma la madre della vittima lo ha zittito ... ecodibergamo.it