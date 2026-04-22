Omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino la pm chiede l’ergastolo per Badhan

Da ilgiorno.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Costa Volpino, si è svolta l’udienza relativa all’omicidio di Sara Centelleghe. La pubblica accusa ha chiesto la condanna all’ergastolo per l’imputato, che è accusato di aver ucciso la giovane. La pm ha illustrato le prove raccolte contro di lui e ha avanzato la richiesta di pena massima prevista dalla legge. La decisione finale spetterà al giudice, che si pronuncerà nelle prossime settimane.

Bergamo, 22 aprile 2026 –  Ergastolo. È la richiesta formulata da l pubblico ministero Raffaella Latorraca, oggi, davanti alla Corte d’Assise, nel processo per la morte di Sara Centelleghe, 18 anni, uccisa nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 2024 nell’abitazione di Costa Volpino, in via Nazionale, dove la studentessa viveva con la mamma Marilisa. A processo Jashandeep Badhan, origini indiane di 20 anni, vicino di casa della vittima, elettricista: confessò la notte stessa. L’imputato: “Chiedo scusa”. Prima che il sostituto prendesse la parola, l’imputato, seduto a fianco del suo difensore (avvocato Grittini) ha voluto rilasciare delle spontanee dichiarazioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

omicidio di sara centelleghe a costa volpino la pm chiede l8217ergastolo per badhan
© Ilgiorno.it - Omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino, la pm chiede l’ergastolo per Badhan

Notizie correlate

Leggi anche: “Sara un ostacolo tra Badhan e la droga, per questo l’ha uccisa”: la pm chiede l’ergastolo

Omicidio di Sara Centelleghe, la perizia non ha dubbi: “Badhan capace d’intendere”. Il 22 aprile attesa la sentenzaCosta Volpino (Bergamo), 31 marzo 2026 – Jashandeep Badhan, vent’anni, origini indiane, era capace di intendere e volere al momento dell’omicidio di...

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Ultima Generazione Milano | attesa per la sentenza il 20 aprile.

omicidio di sara omicidio di sara centellegheOmicidio Centelleghe, chiesto l'ergastolo per Deep Badhan: Sul corpo di Sara accanimento inauditoUn accanimento gratuito sul corpo di una ragazza esile, vittima di una violenza inutile e inaudita. Con queste parole il pubblico ministero Raffaella Latorraca ha chiesto l’ergastolo per Deep Badhan ... milano.repubblica.it

omicidio di sara omicidio di sara centellegheOmicidio Centelleghe, chiesto l’ergastolo per BadhanJashandeep Badhan, l’elettricista ventenne di origini indiane in carcere e reo confesso dell’omicidio di Sara Centelleghe, ha subito provato a chiedere scusa, ma la madre della vittima lo ha zittito ... ecodibergamo.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.