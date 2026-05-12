Gli inquirenti hanno annunciato di aver fatto progressi nelle indagini sull’omicidio di Bakari Sako, un uomo di 35 anni originario del Mali, ucciso all’alba di domenica mentre si dirigeva al lavoro a Taranto. La polizia ha descritto la vicenda come una violenza priva di movente apparente, suscitando preoccupazione tra la popolazione locale. La svolta è arrivata dopo aver raccolto nuovi elementi che potrebbero portare alla ricostruzione della dinamica dell’episodio.

Tarantini Time Quotidiano E’ arrivata ieri la svolta nelle indagini sull’omicidio di Bakari Sako, il 35enne originario del Mali ucciso all’alba di domenica scorsa a Taranto mentre si stava recando al lavoro. In poco più di quarantotto ore la Squadra Mobile della Questura di Taranto, coordinata dalla Procura ordinaria e dalla Procura per i Minorenni, ha individuato i presunti responsabili del delitto: quattro ragazzi giovanissimi, tutti minorenni e un 19enne. Nel corso della conferenza stampa convocata in Questura, il questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia ha rivolto un plauso agli investigatori per il lavoro svolto “in perfetta sinergia” con le due procure, sottolineando la rapidità e la complessità delle indagini che hanno consentito di dare un volto ai presunti autori del delitto.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Omicidio Bakari Sako, gli inquirenti: “Una violenza senza movente che allarma la città”

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