Nella città vecchia di Taranto, un uomo è stato fermato nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Bakary Sako, un 35enne ucciso con tre fendenti in piazza Fontana. Con questa operazione, sono sei le persone finite in manette per aver preso parte all'aggressione avvenuta in pubblico. Le forze dell'ordine hanno identificato e catturato anche il sesto sospetto coinvolto, mentre proseguono le indagini per chiarire le dinamiche dell'episodio.

In trappola anche il sesto uomo del branco che ha aggredito e ucciso il 35enne Bakari Sako, assassinato con tre fendenti al corpo in piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. L'uomo, si tratta di un 22enne tarantino, è stato fermato dagli investigatori della squadra Mobile della Polizia, guidati dal dirigente Antonio Serpico. Prima di lui, nella rete, erano finiti altri cinque giovanissimi, quattro dei quali minorenni, con la contestazione di omicidio aggravato dai futili motivi. Il bracciante originario del Mali quella mattina si stava recando in bicicletta al lavoro. Doveva raggiungere Massafra per lavorare nelle campagne della cittadine.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Omicidio in piazza, fermato il sesto uomo per l'omicidio di Bakary

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