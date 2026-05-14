Dopo cinque giorni dall’omicidio di un bracciante di 35 anni, le forze dell’ordine hanno fermato un ragazzo di 22 anni, considerato il sesto membro di un gruppo coinvolto nel fatto. Finora, sono sei le persone sotto indagine in relazione all’episodio avvenuto in un’area rurale. La polizia ha eseguito il fermo e sta proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sull’episodio o sugli eventuali moventi.

Dopo cinque giorni dall’omicidio del bracciante 35enne Sako Bakari, sale a sei il numero il numero di persone sotto indagine. L’uomo, che era arrivato in Italia dal Mali, è stato ucciso il 9 maggio a Taranto vecchia. Ora la Polizia ha fermato un 22enne indiziato di delitto, che si unisce agli altri 5 arrestati, tra cui un 20enne e quattro minorenni. Tra i sospettati c’è anche un 15enne che ha confessato di aver accoltellato a morte il lavoratore agricolo. Secondo quanto emerso dagli atti dell’inchiesta, già n ei precedenti decreti di fermo si faceva riferimento a «un sesto individuo che in quel momento era ai tavolini del bar», accusato di aver colpito il 35enne malese con un pugno durante il pestaggio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Omicidio di Bakari Sako: fermato un 22enne, sesto componente del branco

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Il bracciante Sako Bakari ucciso a Taranto: fermato il sesto componente del branco

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