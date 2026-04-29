La Procura di Pavia ha convocato Andrea Sempio nell’ambito delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. L’indagato è stato chiamato a comparire per fornire chiarimenti in merito alle risultanze investigative più recenti. Il pubblico ministero ha dichiarato che Sempio è l’unico soggetto ritenuto colpevole nelle nuove verifiche condotte finora.

PAVIA – Andrea Sempio, indagato nelle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, è stato convocato dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco del 2007. Dovrà comparire davanti ai magistrati mercoledì 6 maggio 2026, alle ore 10. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: Sempio convocato dalla procura di Pavia. Il pm: “Unico colpevole”

Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo

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