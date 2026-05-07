La Procura di Pavia ha concluso le indagini sul delitto di Garlasco, che ha portato alla contestazione dell'omicidio volontario di Chiara Poggi. L'indagato, Andrea Sempio, è stato notificato l'avviso di garanzia ai sensi dell'articolo 415 bis del codice di procedura penale. Secondo le accuse, Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi dopo un episodio di avances rifiutato.

Notificato all'indagato il 415 bis, secondo i pm Andrea Sempio avrebbe ammazzato Chiara Poggi dopo un'avance rifiutata La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco: accusato dell'omicidio volontario di Chiara Poggi è Andrea Sempio. È attesa nelle prossime ore la notifica.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Delitto di Garlasco, procura di Pavia chiude le indagini: "Chiara Poggi uccisa da Sempio", accusato di omicidio volontario

Speciale Garlasco: Verso la chiusura delle indagini - Cosa dirà Andrea Sempio, convocato in Procura

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“Mi raccomando continuate a seguire il delitto di #Garlasco mentre il mondo evoluto si interroga su come rintracciare tutti i passeggeri che hanno avuto contatti con i casi di #hantavirus", dice l'infettivologo. x.com