Omicidio bracciante a Taranto fermato un 22enne | sesto componente del gruppo

A Taranto, il 9 maggio, un 35enne bracciante proveniente dal Mali è stato ucciso senza apparente motivo nella zona di Taranto vecchia. Attualmente sono sei le persone sotto indagine per l’omicidio, tra cui un ragazzo di 22 anni che è stato fermato nelle ultime ore. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’evento e identificare eventuali altri coinvolti.

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(Adnkronos) – Sale a sei il numero di persone sotto indagine per l'omicidio del 35enne bracciante Sako Bakari, del Mali, ucciso senza un motivo, il 9 maggio, a Taranto vecchia. La Polizia ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 22enne che si aggiunge ai 5 giovani già arrestati, un 20enne. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 10 GENNAIO 2026 - TARANTO - TENTATO OMICIDIO AL PORTO MERCANTILE: ALTRI TRE ARRESTI Notizie correlate Leggi anche: Omicidio a Taranto, fermato un 22enne per l’omicidio del bracciante Sako Bakari: è il sesto componente della baby gang Omicidio Bakari Sako, fermato sesto componente del gruppoTarantini Time Quotidiano Si chiude il cerchio degli investigatori della squadra mobile di Taranto, diretta dal vice questore Antonio Serpico,... Temi più discussi: Omicidio di un bracciante a Taranto, un 15enne ha sferrato i fendenti mortali; Omicidio a Taranto, ha confessato il minore che ha accoltellato il bracciante; L’omicidio assurdo del bracciante Bakary Sako a Taranto; Sacko, il bracciante massacrato dalla babygang. Il parroco: a noi la vergogna. Per l'omicidio a Taranto di Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali ucciso con tre coltellate, è stato fermato il sesto componente di una baby gang, un 22enne. Oggi l'interrogatorio dell'altro maggiorenne #ANSA x.com Omicidio di un bracciante a Taranto, un 15enne ha sferrato i fendenti mortaliSecondo quanto accertato fino ad ora, sabato scorso la vittima si era fermata in piazza Fontana, nella città vecchia, per prendere un caffè, prima di andare a lavorare, quando ha incrociato un gruppo ... tg24.sky.it Omicidio Taranto,fermato 6°di baby-gangE' stato individuato e fermato dalla Squadra mobile di Taranto anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante ... rainews.it